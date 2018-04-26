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    В Закарпатье туристический автобус врезался в строящийся мост

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    Уже известно о семерых пострадавших в аварии: среди них жители Киевской, Полтавской, Днепропетровской областей, Харькова, а также гражданин России из Белгорода.
    Туристический автобус попал в аварию в Закарпатье
    Фото mukachevo.net

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В ночь на четверг в Закарпатской области произошла авария, при которой пострадали семь пассажиров туристического автобуса.

    Автобус IVECO направлялся из Львова в Будапешт, всего он перевозил 36 человек.

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    Водитель автобуса неподалеку от станции "Нижние ворота" в Воловецком районе врезался в стройплощадку моста.

    Фото mukachevo.net
    Туристический автобус попал в аварию в Закарпатье

    "В результате ДТП травмы получили 7 пассажиров: жители Киевщины, Кременчуга, Харькова, Кривого Рога и Белгорода (РФ), в возрасте от 63 до 28 лет. Четверо из них госпитализированы, трое, после получения медпомощи отпущены", — пишет Mukachevo.net.

    Ранее в Надвирнянском районе Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с фатальными последствиями. На трассе перевернулся рейсовый автобус, в результате чего погиб водитель, четверо пассажиров получили травмы, трое из них — дети.

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