В Закарпатье туристический автобус врезался в строящийся мост

Фото mukachevo.net

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В ночь на четверг в Закарпатской области произошла авария, при которой пострадали семь пассажиров туристического автобуса.

Автобус IVECO направлялся из Львова в Будапешт, всего он перевозил 36 человек.

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Водитель автобуса неподалеку от станции "Нижние ворота" в Воловецком районе врезался в стройплощадку моста.

Фото mukachevo.net Туристический автобус попал в аварию в Закарпатье

"В результате ДТП травмы получили 7 пассажиров: жители Киевщины, Кременчуга, Харькова, Кривого Рога и Белгорода (РФ), в возрасте от 63 до 28 лет. Четверо из них госпитализированы, трое, после получения медпомощи отпущены", — пишет Mukachevo.net.

Ранее в Надвирнянском районе Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с фатальными последствиями. На трассе перевернулся рейсовый автобус, в результате чего погиб водитель, четверо пассажиров получили травмы, трое из них — дети.