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26.04.201811:24
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    На ж/д вокзале Бахмута нашли пакет с гранатами

    (обновлено: )36
    Как сообщает полиция Донецкой области, работник вокзала в Бахмуте во время осмотра территории обнаружила пакет с гранатами, изъяты Ф-1 и две РГД-5, а рядом - запалы, которые направлены на экспертизу.
    Гранаты на территории железнодорожного вокзала в Бахмуте Донецкой области
    ГУ НП в Донецкой области/Facebook

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Пакет с гранатами обнаружили на территории железнодорожного вокзала в подконтрольном Киеву городе Бахмут Донецкой области, сообщила в четверг пресс-служба областной полиции.

    По данным правоохранителей, в среду утром работник вокзала во время осмотра территории обнаружила пакет с гранатами и позвонила полицию.

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    "Изъято Ф-1 и две РГД-5, а рядом — запалы, которые сейчас направлены на экспертизу", — говорится в сообщении. Полицейские устанавливают личность владельца пакета.

    https://www.facebook.com/don.gunp/
    Гранаты на территории железнодорожного вокзала в Бахмуте Донецкой области

    Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе организованную группировку, которая специализировалась на контрабанде и продаже огнестрельного оружия на территории страны.

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