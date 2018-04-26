На ж/д вокзале Бахмута нашли пакет с гранатами

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Пакет с гранатами обнаружили на территории железнодорожного вокзала в подконтрольном Киеву городе Бахмут Донецкой области, сообщила в четверг пресс-служба областной полиции.

По данным правоохранителей, в среду утром работник вокзала во время осмотра территории обнаружила пакет с гранатами и позвонила полицию.

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"Изъято Ф-1 и две РГД-5, а рядом — запалы, которые сейчас направлены на экспертизу", — говорится в сообщении. Полицейские устанавливают личность владельца пакета.

https://www.facebook.com/don.gunp/ Гранаты на территории железнодорожного вокзала в Бахмуте Донецкой области

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе организованную группировку, которая специализировалась на контрабанде и продаже огнестрельного оружия на территории страны.