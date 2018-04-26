Полиция прокомментировала атаки на "дочку" российского банка во Львове

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают лиц, причастных к повреждениям помещений банков во Львове, сообщает утром в четверг пресс-служба областного управления полиции.
В ночь на 26 апреля во Львове произошел пожар в отделении Forward Bank, который ранее носил название "Русский стандарт". В еще одном отделении этого же банка было разбито окно, сообщил ранее депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
"Около двух часов ночи в милицию поступило сообщение о том, что на улице Владимира Великого во Львове неизвестные злоумышленники разбили окно в помещении филиала одного из банков, облили его неизвестным веществом, после чего скрылись. Через некоторое время, около 3.30, в полицию поступило еще одно сообщение о том, что на улице Валовой во Львове неизвестные лица совершили такое же правонарушение — разбили окно помещения банка, облили его неизвестным веществом и скрылись", — сказано в сообщении.
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В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства событий и лиц, причастных к совершению правонарушений, решается вопрос о возбуждении уголовных производств.