Полиция прокомментировала атаки на "дочку" российского банка во Львове

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают лиц, причастных к повреждениям помещений банков во Львове, сообщает утром в четверг пресс-служба областного управления полиции.

В ночь на 26 апреля во Львове произошел пожар в отделении Forward Bank, который ранее носил название "Русский стандарт". В еще одном отделении этого же банка было разбито окно, сообщил ранее депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Фото со страницы Facebook Игоря Зинкевича Во Львове подожгли отделение Forward bank

"Около двух часов ночи в милицию поступило сообщение о том, что на улице Владимира Великого во Львове неизвестные злоумышленники разбили окно в помещении филиала одного из банков, облили его неизвестным веществом, после чего скрылись. Через некоторое время, около 3.30, в полицию поступило еще одно сообщение о том, что на улице Валовой во Львове неизвестные лица совершили такое же правонарушение — разбили окно помещения банка, облили его неизвестным веществом и скрылись", — сказано в сообщении.

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В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства событий и лиц, причастных к совершению правонарушений, решается вопрос о возбуждении уголовных производств.