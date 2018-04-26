наверх
26.04.201811:25
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.09
  • EUR32.01+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Полиция прокомментировала атаки на "дочку" российского банка во Львове

    (обновлено: )15001
    По данным полиции, неизвестные осуществили нападения на два отделения одного банка во Львове. Местные СМИ уточняют, что атаки произошли на отделения Fоrward Bank, который ранее носил название "Русский стандарт".
    Атака на отделение банка Farward bank, который ранее носил название Русский стандарт во Львове
    facebook.com/MVS.LVIV

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают лиц, причастных к повреждениям помещений банков во Львове, сообщает утром в четверг пресс-служба областного управления полиции.

    В ночь на 26 апреля во Львове произошел пожар в отделении Forward Bank, который ранее носил название "Русский стандарт". В еще одном отделении этого же банка было разбито окно, сообщил ранее депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

    Фото со страницы Facebook Игоря Зинкевича
    Во Львове подожгли отделение Forward bank

    "Около двух часов ночи в милицию поступило сообщение о том, что на улице Владимира Великого во Львове неизвестные злоумышленники разбили окно в помещении филиала одного из банков, облили его неизвестным веществом, после чего скрылись. Через некоторое время, около 3.30, в полицию поступило еще одно сообщение о том, что на улице Валовой во Львове неизвестные лица совершили такое же правонарушение — разбили окно помещения банка, облили его неизвестным веществом и скрылись", — сказано в сообщении.

    Читайте также: DW: что произошло с российскими банками в Украине

    В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства событий и лиц, причастных к совершению правонарушений, решается вопрос о возбуждении уголовных производств.

    ГУ НП во Львовской области/Facebook, 26 апреля 2018

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украинская православная церковь США
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Возложение цветов к Мемориальному кургану "Героям Чернобыля" в Киеве
    32-я годовщина аварии на ЧАЭС
    Ситуация в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата