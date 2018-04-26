Во Львове совершены нападения на филиалы банка с российскими корнями

Фото со страницы Facebook Игоря Зинкевича

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В ночь на четверг во Львове произошел пожар в отделении банка Farward bank, который ранее носил название "Русский стандарт".

По имеющейся информации, горело банковское отделение по улице Валовая, 15.

Смотрите также: Во Львове вход в российский банк заковали в цепи

В еще одном отделении этого же банка было разбито окно.

Фото со страницы Facebook Игоря Зинкевича Во Львове подожгли отделение Forward bank

"26.04.2018 в 4.30 неизвестными особами было повреждено окно по ул. В. Великого помещения Форвард банк и попытка поджога помещения Форвард банк по улице Валовая, 15", — пишет на своей странице в Facebook сотрудник львовской полиции Игорь Зинкевич.

Смотрите также: Последствия нападений на "Сбербанк России" и на "ВТБ Банк" во Львове

Напомним, в январе во Львове произошел пожар в отделении российского "Сбербанка". Следственно-оперативная группа полиции установила, что неизвестные разбили окно банка и бросили бутылку с неизвестным веществом внутрь помещения.