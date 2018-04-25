Появились подробности жуткого расчленения женщины в Каменском

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В Каменском мужчина несколько дней перевозил части человеческого тела в маршрутном такси. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области, подозреваемый в совершении жестокого убийства был задержан в течение суток.

"Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело и вывез его в разные районы города. С помощью служебной собаки кинологи и оперативники обнаружили останки тела жертвы, после чего установили его личность", — говорится в сообщении Нацполиции.

Сообщение об обнаружении фрагментов тела поступило в полицию 23 апреля. Первая такая "находка" была сделана возле частного сектора в г. Каменское, остальные останки обнаружили в разных районах. Правоохранители также установили личность убитой — 43-летняя женщина, которая при жизни злоупотребляла алкоголем, употребляла наркотики и была лишена родительских прав.

В свою очередь местное издание "Днепр Час" пишет, что злоумышленник несколько дней перевозил части тела с одного берега Каменского на другой маршруткой.

"На место происшествия, где нашли человеческие руки, выехала следственно-оперативная группа, сотрудники полиции и служебная розыскная собака, которая привела к другому участку местности, где в пакете находились 2 человеческие ноги, которые также уже были обгрызены животными", — рассказал начальник Каменской полиции Сергей Лукашов.

В ходе расследования стало известно, что задержанный мужчина был знаком с убитой. 10-11 апреля они встретились на правом берегу, после чего поехали на левый с целью распития спиртных напитков.

Будучи в нетрезвом состоянии, между ними произошла ссора, которая переросла в драку, и мужчина начал избивать женщину. Она потеряла сознание, а мужчина уснул. После пробуждения он заметил, что женщина мертва.

Следующие 3-4 дня он продолжал распивать спиртные напитки, а потом вернулся домой и решил избавиться от трупа — перенес ее в ванну, там отделил обычным кухонным ножом руки и ноги, погрузил в пакет и на маршрутке привез на правый берег и выбросил в том районе, где обнаружили правоохранители.

На следующий день он отделил голову и таким же образом привез с левого на правый берег. Затем он вывез тело в Петриковский район.

По словам Сергея Лукашова, задержанный мужчина ранее был судим за причинение тяжких телесных повреждений со смертельным исходом – забил до смерти свою сожительницу.

На данный момент продолжаются следственные действия.