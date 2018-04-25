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    Происшествия

    В Черновцах забросали коктейлями Молотова салон красоты на ул.Героев Майдана

    (обновлено: )125
    Сообщается, что неизвестные повредили роллеты на окнах салона красоты и забросили внутрь помещения бутылки с зажигательной смесью.
    Коктейль Молотова
    112.ua

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В Черновцах на улице Героев Майдана неизвестные подожгли салон красоты.

    Пожар возле АЗС в Мукачево
    mukachevo.net
    Сильный пожар вспыхнул возле двух АЗС в Мукачево

    Злоумышленники повредили роллеты на окнах салона и забросили внутрь помещения бутылки с зажигательной смесью. 

    Начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области Жанетта Осавелюк подтвердила факт происшествия. Внутри помещения салона были обнаружены разбитые бутылки с веществом, обладающим резким запахом. Экспертиза вскоре установит, какое именно вещество было использовано, сообщает местный портал bukovina.biz.ua.

    Внутри помещения возник пожар, но к счастью, возгорание не распространилось далее.

    Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел на территории шахты "Куйбышевская" в Донецке.

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