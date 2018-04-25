Поезд Львов - Киев насмерть сбил женщину

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Железнодорожный состав Киев — Львов совершил наезд на женщину в ночь на 25 апреля, сообщает сотрудник Управления Национальной полиции Украины во Львовской области Игорь Зинкевич.

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ЧП произошло в 00.10 в 800 метрах от железнодорожного вокзала Львова.

"Поезд сообщением Львов-Киев, совершил наезд на неустановленное лицо женского пола в возрасте примерно 50 лет. Тело обнаружили между рельсами пути №2 Львовского парка, на расстоянии примерно 800м от ж/д вокзала ст. Красное. Тело направлено в морг Буской. Полиция проводит мероприятия по установлению личных данных погибшей", — пишет Зинкевич на своей странице в Facebook.

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Ранее сообщалось, что на железнодорожном перегоне "Казачья Лопань-Слатино" Харьковской области машинист железнодорожной дрезины тяжело травмировал 10-летнюю девочку.