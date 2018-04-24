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    Происшествия

    Под Винницей из реки вытащили авто с двумя трупами

    (обновлено: )25513
    По данным Госслужбы по ЧС, спасатели с помощью стационарной лебедки вытащили автомобиль Nissan из реки возле села Алексеевка. В транспортном средстве находилось двое погибших.
    На месте работы ГСЧС по эвакуации автомобиля из воды в Винницкой области
    ГУ ГСЧС в Винницкой области

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Автомобиль с двумя погибшими обнаружили вечером в понедельник в реке Южный Буг возле села Алексеевка Немировского района Винницкой области, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления ГСЧС.

    "Спасатели с помощью стационарной лебедки вытащили автомобиль Nissan из реки. В транспортном средстве находилось двое погибших: 54-летний мужчина и 52-летняя женщина", — говорится в сообщении.

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    Обстоятельства происшествия выясняются полицией.

    В свою очередь местное издание Винница.info напоминает, что ранее полиция Винницкой объявила в розыск супругов, проживавших в селе Соколец — Юрия и Инну Нахимчуков, 9 апреля они сели в автомобиль и поехали в неизвестном направлении. Их местонахождение было неизвестно.

    vinnitsa.info
    Пропавшие жители Винницкой области

    Ранее в поселке Лиманском Одесской области двое мужчин за долги забили до смерти своего знакомого и спрятали его тело на кладбище.

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