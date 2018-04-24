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    В Житомире молодежь жестоко избила водителя троллейбуса

    (обновлено: )69812
    По данным полиции, две девушки и три парня избили водителя троллейбуса на остановке общественного транспорта в Житомире. У 31-летнего водителя диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и другие травмы.
    На месте избиения водителя троллейбуса в Житомире группой молодых людей
    zhitomir.info

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Группа молодых людей — трое парней и две девушки — напала в понедельник вечером на водителя троллейбуса, сделавшего им замечание в Житомире, сообщает во вторник пресс-служба областной полиции.

    Инцидент произошел около 19.00 на остановке общественного транспорта на улице Киевской.

    "На замечание последнего (водителя — Ред.) о нарушении правил дорожного движения группа молодежи отреагировала агрессивно и нанесла мужчине телесные повреждения", — говорится в сообщении.

    zhitomir.info
    На месте избиения водителя троллейбуса в Житомире группой молодых людей

    Установлено, что водитель троллейбуса сделал им замечание за то, что они переходили дорогу в неустановленном месте.

    "Впоследствии медики диагностировали у 31-летнего водителя сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и другие травмы", — добавили в полиции.

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    Позже полиция выяснила, что 18-летние жители Житомира находились в состоянии алкогольного опьянения. Некоторые из них "ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей за совершение различных правонарушений". Открыто уголовное производство (хулиганство).

    Ранее неизвестные напали и избили водителя автобуса возле торгово-развлекательного центра на улице Стрыйской во Львове, нападение, вероятно, совершили ультрас футбольного клуба "Динамо", сообщил местный депутат Игорь Зинкевич.

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