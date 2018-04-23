В Черкассах горит огромный склад со старыми автомобильными покрышками

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В Черкассах в понедельник в 15:55 возник масштабный пожар на открытой площадке промышленной зоны в районе проспекта Химиков, сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС.

Смотрите также: В Днепре вспыхнул сильный пожар: кадры с места ЧП

По информации ГСЧС, в промзоне загорелись старые автомобильные покрышки. Ориентировочная площадь пожара 400 квадратных метров. На месте происшествия работают семь единиц техники и 24 спасателя.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям В Черкассах спасатели тушат пожар на складе автопокрышек

Как доложили в ведомстве, для наращивания сил на месте происшествия, по Черкасскому гарнизону объявлен повышенный номер вызова. К месту пожара дополнительно направлен офицерский состав Управления ГСЧС.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям В Черкассах спасатели тушат пожар на складе автопокрышек

Ранее сообщалось, что в Днепре магазины горели на улице Василия Сухомлинского, 48а.