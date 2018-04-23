наверх
23.04.201818:50
Курсы валют НБУ
  • USD26.18- 0.05
  • EUR32.22- 0.25
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Черкассах горит огромный склад со старыми автомобильными покрышками

    (обновлено: )66
    По информации ГСЧС, в промзоне загорелись старые автомобильные покрышки. Ориентировочная площадь пожара 400 квадратных метров. На месте происшествия работают семь единиц техники и 24 спасателя.
    В Черкассах спасатели тушат пожар на складе автопокрышек
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В Черкассах в понедельник в 15:55 возник масштабный пожар на открытой площадке промышленной зоны в районе проспекта Химиков, сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС.

    Смотрите также: В Днепре вспыхнул сильный пожар: кадры с места ЧП

    По информации ГСЧС, в промзоне загорелись старые автомобильные покрышки. Ориентировочная площадь пожара 400 квадратных метров. На месте происшествия работают семь единиц техники и 24 спасателя.

    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    В Черкассах спасатели тушат пожар на складе автопокрышек

    Как доложили в ведомстве, для наращивания сил на месте происшествия, по Черкасскому гарнизону объявлен повышенный номер вызова. К месту пожара дополнительно направлен офицерский состав Управления ГСЧС.

    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    В Черкассах спасатели тушат пожар на складе автопокрышек

    Ранее сообщалось, что в Днепре магазины горели на улице Василия Сухомлинского, 48а.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Армении Армен Саркисян
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Киево-Печерская лавра
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Онищенко: новая партия компромата
    Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии