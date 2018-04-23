В одесском ТЦ рухнула стена. Погиб человек

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В Одессе на выходных произошло ЧП. Во время проведения ремонтных работ в одном из помещений на первом этаже здания рухнула каменная внутренняя перегородка, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Под завалами погиб 60-летний мужчина.

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Спасатели извлекли тело погибшего из-под завала с помощью специнструмента.

"Обстоятельства и причина смерти устанавливают правоохранители", — добавили в ГСЧС.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Следствие определило, что окончательное число погибших — 60 человек, многие из которых дети. Ранее сообщалось о 64 жертвах трагедии. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет.