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    В Каменском нашли человеческие конечности

    (обновлено: )16005
    В полиции Днепропетровской области сообщили, что по предварительным данным, найденные конечности принадлежат женщине.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В Каменском Днепропетровской области на улице Вокзальная, неподалеку от дома № 25 были найдены человеческие конечности.

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    Рома Барабаш / kiev.informator.ua
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    Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебного расследования по статье 115 Уголовного Кодекса Украины. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители, проводятся первоочередные следственные действия.

    Предположительно, найденные конечности принадлежат женщине, сообщает портал 5692

    Полиция обращается ко всем гражданам, возможно, кто-то стал свидетелем или очевидцем данного правонарушения или у кого-то пропали родственники или знакомые, сообщать.

    Ранее сообщалось, что в пгт Лиманском Одесской области  двое мужчин за долги забили до смерти своего знакомого и спрятали его тело на кладбище.

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