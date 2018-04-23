В Каменском нашли человеческие конечности

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В Каменском Днепропетровской области на улице Вокзальная, неподалеку от дома № 25 были найдены человеческие конечности.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебного расследования по статье 115 Уголовного Кодекса Украины. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители, проводятся первоочередные следственные действия.

Предположительно, найденные конечности принадлежат женщине, сообщает портал 5692.

Полиция обращается ко всем гражданам, возможно, кто-то стал свидетелем или очевидцем данного правонарушения или у кого-то пропали родственники или знакомые, сообщать.

Ранее сообщалось, что в пгт Лиманском Одесской области двое мужчин за долги забили до смерти своего знакомого и спрятали его тело на кладбище.