Пациент больницы в Киевской области под подушкой хранил гранату

ГУ НП

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В больнице Фастова Киевской области врач обнаружил у одного из пациентов под подушкой боевую гранату. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ГУНП в Киевской области.

"В фастовскую полицию обратился врач медицинского учреждения и сообщил, что в палате под подушкой пациента терапевтического отделения обнаружили боевую гранату. На место происшествия сразу выехали правоохранители", — говорится в сообщении.

ГУНП в Киевской области Граната РГД-5

Предварительно установлено, что 44-летний мужчина хранил в постели гранату РГД-5 с запалом.

Опасная находка направлена ​​на экспертизу. По словам мужчины, который хранил изъятое на больничной койке, граната — не боевая, а привез он ее из зоны проведения АТО. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Мужчину задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

Ранее полиция Киева сообщала, что взрыв гранаты произошел во время конфликта между компанией молодых людей и прохожим в парке Киото в Киеве, пострадали два человека.