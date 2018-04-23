На охраняемой парковке в Одессе сгорели автомобили

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Четыре автомобиля сгорели утром в понедельник на охраняемой парковке во дворе жилого комплекса "Академгородок" на Маршала Говорова в Одессе, пострадавших нет, пишет Думская.
Первое авто вспыхнуло примерно в 4:15, позже огонь перекинулся на соседние три автомобиля.
Полиция предварительно квалифицировала случившееся как "умышленное уничтожение имущества путем поджога" (ч. 2 ст. 194 УК Украины). Открыто уголовное производство.
Сгоревшие автомобили в Одессе
Ранее в одесской многоэтажке сгорел мужчина.