На охраняемой парковке в Одессе сгорели автомобили

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Четыре автомобиля сгорели утром в понедельник на охраняемой парковке во дворе жилого комплекса "Академгородок" на Маршала Говорова в Одессе, пострадавших нет, пишет Думская.

Первое авто вспыхнуло примерно в 4:15, позже огонь перекинулся на соседние три автомобиля.

Полиция предварительно квалифицировала случившееся как "умышленное уничтожение имущества путем поджога" (ч. 2 ст. 194 УК Украины). Открыто уголовное производство.

Думская.net Сгоревшие автомобили в Одессе

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