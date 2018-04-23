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    На охраняемой парковке в Одессе сгорели автомобили

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    Первое авто вспыхнуло на охраняемой парковке жилого комплекса в Одессе примерно в 4:15, позже огонь перекинулся на соседние три автомобиля. Как видно на фото, машины полностью уничтожены.
    Сгоревшие автомобили в Одессе
    Думская.net

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Четыре автомобиля сгорели утром в понедельник на охраняемой парковке во дворе жилого комплекса "Академгородок" на Маршала Говорова в Одессе, пострадавших нет, пишет Думская.

    Первое авто вспыхнуло примерно в 4:15, позже огонь перекинулся на соседние три автомобиля. 

    Полиция предварительно квалифицировала случившееся как "умышленное уничтожение имущества путем поджога" (ч. 2 ст. 194 УК Украины). Открыто уголовное производство.

    Думская.net
    Сгоревшие автомобили в Одессе

    Ранее в одесской многоэтажке сгорел мужчина.

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