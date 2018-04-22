В Харькове полиция составила протокол за сожженный флаг Новороссии

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. В Харькове полиция составила административный протокол по статье "мелкое хулиганство" на бойца АТО, фаната донецкого "Шахтера" за сожженный флаг Новороссии. Об этом сообщает на своей странице в Facebook представитель ультрас "Шахтера" Виталий Овчаренко.

"Полиция Харькова составила протокол на бойца АТО, ультрас Шахтера — "легкое хулиганство" за сожжение флага Российской оккупационной администрации "Новороссия" на матче с Динамо в Харькове", — говорится в сообщении.

По словам Овчаренко, флаг на стадионе сожгли, "чтобы показать, что дончане — это не сепары, что дончане ненавидят оккупантов на более серьезном, личном уровне, чем, например, винничане, и, например, жители Черкасс".

Ранее сообщалось, что футбольные болельщики донецкого "Шахтера" во время центрального матча 27-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге поглумились над флагом Новороссии.

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