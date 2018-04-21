Силовики обвинили ополченцев в обстреле близ пункта пропуска "Гнутово"

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Военные обвинили ополченцев в обстреле из танков района вблизи пропускного пункта "Гнутово" в Донбассе, из-за чего данный пункт временно приостанавливал работу, говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook в субботу.

Сообщается, что в субботу из-за обстрелов ополченцами "позиций сил АТО в районе Пищевика и Павлополя из вооружения танка на некоторое время был приостановлен пропуск граждан на контрольном пункте пропуска "Гнутово", который находится в непосредственной близости".

Гражданское население, которое находилось в районе контрольного пункта, отвели в безопасные места, сообщают военные.

Также сообщается, что обстрел длился около 40 минут, за это время танки противника осуществили почти 50 выстрелов. Позже работа пропускного пункта была восстановлена.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

Читайте также: Донбасс: перемирие есть — перемирия нет, разницы никакой