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    ГСЧС: более чем 1,7 тыс школ и детсадов не имеют противопожарной системы

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    По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в 1 729 заведениях отсутствуют или неисправны автоматические системы противопожарной защиты, а в 458 - отсутствует или неисправно внешнее противопожарное водоснабжение.
    Бойцы ГСЧС Украины. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В более чем 1 700 школах и детских садах не работают системы противопожарной защиты, сообщает "Страна.UA" со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

    По состоянию на 18 апреля ГСЧС выявила в общей сложности 27 705 нарушений требований техногенной пожарной безопасности в школах и детсадах, при этом 10 202 из них были обнаружены в предыдущие годы, однако не устранены.

    Сгоревший кинозал в ТЦ Зимняя вишня
    t.me/akitilop
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    В частности, в 1 729 заведениях отсутствуют или неисправны автоматические системы противопожарной защиты, в 458 — отсутствует или неисправно внешнее противопожарное водоснабжение, в 190 — внутреннее противопожарное водоснабжение.

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    Кроме того, 363 здания требуют замены или ремонта систем электроснабжения, в 154 необходимо перепланировать пути эвакуации, 652 здания необходимо оборудовать первичными средствами пожаротушения.

    За нарушение требований пожарной безопасности и невыполнение предложенных предписаниями мер к административной ответственности привлечено 2 355 руководителей учреждений и ответственных должностных лиц и направлено 65 исковых заявлений в административный суд.

    Также сообщается, что по результатам проверок выявлено 2 198 нарушений в учреждениях здравоохранения со стационарным лечением.

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    За нарушение требований пожарной безопасности и невыполнение предписаний к административной ответственности привлечено 143 руководителя учреждений и ответственных лиц и направлено 9 исковых заявлений в административный суд.

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание подлежит сносу.

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