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    В Мариуполе племянник выстрелил из ружья в тетю и покончил с собой

    (обновлено: )8301
    Эксперты обнаружили на теле 91-летней женщины огнестрельное ранение, а смерть мужчины 65 лет наступила от удара ножом. Орудия, которыми совершили смертельные повреждения, находились рядом с телами.
    Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В пятницу в Левобережном районе Мариуполя Донецкой области в частном доме нашли 2 трупа — 91-летней женщины и 65-летнего мужчины.

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    Умершие — тетка и племянник. Последний долгое время ухаживал за женщиной. Мужчина убил ее и покончил с собой, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

    "Эксперты обнаружили на теле 91-летней женщины огнестрельное ранение, а смерть мужчины 65 лет наступила от удара ножом. Орудия, которыми совершили смертельные повреждения, находились рядом с телами", — сообщили правоохранители.

    По предварительной информации, между родственниками вспыхнула ссора на бытовой почве. Мужчина достал охотничье ружье и выстрелил в тетку. Затем взял нож и нанес себе повреждения, несовместимые с жизнью.

    Обстоятельства происшествия выясняются. Открыли уголовное производство.

    Напомним, ранее стало известно, что в Ирпене Киевской области жестоко пытали и убили 81-летнего мужчину и его 79-летнюю жену.

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