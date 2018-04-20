В Мариуполе племянник выстрелил из ружья в тетю и покончил с собой

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В пятницу в Левобережном районе Мариуполя Донецкой области в частном доме нашли 2 трупа — 91-летней женщины и 65-летнего мужчины.

Умершие — тетка и племянник. Последний долгое время ухаживал за женщиной. Мужчина убил ее и покончил с собой, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"Эксперты обнаружили на теле 91-летней женщины огнестрельное ранение, а смерть мужчины 65 лет наступила от удара ножом. Орудия, которыми совершили смертельные повреждения, находились рядом с телами", — сообщили правоохранители.

По предварительной информации, между родственниками вспыхнула ссора на бытовой почве. Мужчина достал охотничье ружье и выстрелил в тетку. Затем взял нож и нанес себе повреждения, несовместимые с жизнью.

Обстоятельства происшествия выясняются. Открыли уголовное производство.

Напомним, ранее стало известно, что в Ирпене Киевской области жестоко пытали и убили 81-летнего мужчину и его 79-летнюю жену.