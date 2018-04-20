"Ножом в живот". Под Киевом мужчина цинично напал на бывшую девушку

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КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Под Киевом мужчина ударил ножом свою бывшую девушку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП Киевской области.

Таким образом он пытался отомстить за разорванные между ними отношения.

"В течение месяца человек не мог смириться с тем, что его бросила 32-летняя возлюбленная из пгт. Иванков. Он присылал девушке смс с угрозами и уверял, что она будет только его. Сегодня ночью злоумышленник приехал к ее дому и, когда она вышла из подъезда на работу, без слов набросился на нее и ножом нанес удар в область брюшной полости", — говорится в сообщении.

Девушка самостоятельно вернулась домой и вызвала "скорую". Сейчас ее жизни ничего не грозит.

Нападавшему грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее СМИ сообщали, что во время потасовки возле общежития в Одессе мужчина неславянской внешности ударил студента ножом в грудь. От полученных ранений пострадавший умер на месте.