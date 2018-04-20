Сгорел заживо. СМИ сообщают о вопиющем случае на заводе Бердянска

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. На территории местного завода "Южгидромаш", по информации СМИ, заживо сгорел рабочий. Мужчина занимался газосварочными работами и в этот момент произошло возгорание, пишет vmestezp.org.

На месте ЧП работают следователи, бойцы ГСЧС и прочие специалисты. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Стоит отметить, что руководство завода от комментариев воздержалось. Позже выяснилось, что погиб 44-летний местный житель.

По данным пресс-службы Бердянского отдела полиции, ведется расследование по статье Уголовного кодекса 272 ч. 2 "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью".

Накануне в Соломенском районе Киеве на Караваевых дачах возник пожар. По данным портала dtp.kiev.ua, возле Радиорынка загорелся МАФ.