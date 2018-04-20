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    Происшествия

    Сгорел заживо. СМИ сообщают о вопиющем случае на заводе Бердянска

    (обновлено: )20201
    Руководство завода "Южгидромаш" от комментариев воздержалось. Позже выяснилось, что погиб 44-летний местный житель. По данным пресс-службы Бердянского отдела полиции, ведется расследование.
    Южгидромаш. Архивное фото

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. На территории местного завода "Южгидромаш", по информации СМИ, заживо сгорел рабочий. Мужчина занимался газосварочными работами и в этот момент произошло возгорание, пишет vmestezp.org.

    Появились кадры пожара на свалке в Хмельницком. Видео
    ГСЧС в Хмельницкой области/Youtube
    Появились кадры пожара на свалке в Хмельницком

    На месте ЧП работают следователи, бойцы ГСЧС и прочие специалисты. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

    Стоит отметить, что руководство завода от комментариев воздержалось. Позже выяснилось, что погиб 44-летний местный житель.

    По данным пресс-службы Бердянского отдела полиции, ведется расследование по статье Уголовного кодекса 272 ч. 2 "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью".

    Накануне в Соломенском районе Киеве на Караваевых дачах возник пожар. По данным портала dtp.kiev.ua, возле Радиорынка загорелся МАФ.

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