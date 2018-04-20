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    В Одессе поезд переехал мужчину: тело собрали по фрагментам (18+)

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    По информации СМИ, в Одессе на поселке Котовского тело погибшего под поездом разорвало на фрагменты, его собирали по частям с дорожного полотна.
    В Одессе мужчина попал под поезд
    7 канал

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Вечером в четверг в Одессе на поселке Котовского произошло смертельное ДТП. На железнодорожной станции "Шевченко" под колёса поезда попал мужчина, сообщает "7 канал".

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    "Тело погибшего разорвало на фрагменты. Его собирали по частям с дорожного полотна", — говорится в сообщении.

    Обстоятельства трагедии выясняют сотрудники Суворовского отдела полиции.

    Ранее сообщалось, что в Одессе в больницу попала 11-летняя девочка, пострадавшая от удара электрическим током на железнодорожной станции.

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