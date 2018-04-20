В Одессе поезд переехал мужчину: тело собрали по фрагментам (18+)

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Вечером в четверг в Одессе на поселке Котовского произошло смертельное ДТП. На железнодорожной станции "Шевченко" под колёса поезда попал мужчина, сообщает "7 канал".

Читайте также: Миллиарды на дороги: а деньги там… в асфальте

"Тело погибшего разорвало на фрагменты. Его собирали по частям с дорожного полотна", — говорится в сообщении.

Обстоятельства трагедии выясняют сотрудники Суворовского отдела полиции.

Ранее сообщалось, что в Одессе в больницу попала 11-летняя девочка, пострадавшая от удара электрическим током на железнодорожной станции.