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    В Черновцах загорелась психбольница

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    По словам мэра Черновцов Алексея Каспрука, возгорание в заброшенном здании возле одного из корпусов, благодаря быстрой реакции персонала который эвакуировал больных и слаженной работе спасателей пожар быстро потушили.
    Мэр Черновцов сообщил о пожаре в психбольнице
    Facebook Алексея Каспрука

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В Черновцах горела психиатрическая больница на улице Мусоргского, сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук.

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    "Пожар на территории психиатричнои больницы по ул. Мусоргского. Возгорание в заброшенном здании возле одного из корпусов. Благодаря быстрой реакции персонала который эвакуировал больных и слаженной работе спасателей пожар быстро потушили без существенных последствий", — написал городской голова в Facebook.

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    В многоэтажном доме на улице Мате Залки 8, в Оболонском районе Киева произошел пожар. Через пару минут после тушения пожара из квартиры вынесли парня около 25 лет без признаков жизни. В скорой провели экстренную реанимацию, "запустили" работу сердца, но оно вновь остановилось.

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