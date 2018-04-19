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    Поезд "Киев - Запорожье" сломался и стоит в поле уже два часа - соцсети

    (обновлено: )14412
    По словам одного из пассажиров, следовавший из Киева в Запорожье поезд "Укрзализныци" в результате поломки остановился посреди поля. В поезде отсутствует мобильная связь.
    Поезд Укрзализныци. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Следовавший из Киева в Запорожье поезд "Укрзализныци" в результате поломки остановился посреди поля. Об этом сообщил в своем Facebook один из пассажиров.

    "Поезд "Киев — Запорожье" сломался в поле, стоим под Знамянкой уже 2 часа. Информации нет никакой. Ждем тягач. "Хюндаи" не ломались, а украинское барахло, как видите. Связи мобильной нет, только Wi-Fi", — написала Екатерина Коротченко.

    Ранее сообщалось, что в Харьковской области в результате технической неисправности остановился поезд "Интерсити" сообщением Харьков — Киев.

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