Поезд "Киев - Запорожье" сломался и стоит в поле уже два часа - соцсети

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Следовавший из Киева в Запорожье поезд "Укрзализныци" в результате поломки остановился посреди поля. Об этом сообщил в своем Facebook один из пассажиров.

"Поезд "Киев — Запорожье" сломался в поле, стоим под Знамянкой уже 2 часа. Информации нет никакой. Ждем тягач. "Хюндаи" не ломались, а украинское барахло, как видите. Связи мобильной нет, только Wi-Fi", — написала Екатерина Коротченко.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области в результате технической неисправности остановился поезд "Интерсити" сообщением Харьков — Киев.