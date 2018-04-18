В Одесской области сын забил мать до смерти за 300 гривен

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Полицейские Овидиопольского отдела полиции Одесской области задержали жителя села Новая Долина, который во время ссоры с матерью забил ее до смерти.

"29-летний парень пришел домой навеселе. Мать сообщила ему, что взяла у него деньги для домашних нужд. Это разозлило мужчину. Он начал бить мать по голове, пока та не потеряла сознание. Подняв ее на диван, мужчина пошел продолжать гулять. В бессознательном состоянии пострадавшую нашла дочь, которая пришла навестить родственников. Она вызвала скорую помощь, но, к сожалению, в больнице от полученных травм 54-летняя женщина умерла", — сообщает полиция.

Поліція Одеської області На месте убийства в Одесской области

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. За содеянное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.

Ранее сообщалось, что Киевский районный суд Одессы вынес приговор в отношении обвиняемого в убийстве двух малолетних детей, приговорив его к пожизненному лишению свободы.