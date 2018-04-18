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    Отбивали ножом. 70-летний дед пытался изнасиловать 10-летнюю девочку

    (обновлено: )154403
    Пенсионера забрали в больницу с двумя проникающими ранениями ножом. Как отмечается, насильника прооперировали, но в сознание он еще не пришел.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. В Тернопольской области 70-летний пенсионер напоил 10-летнюю девочку, затащил в свою квартиру и пытался изнасиловать, сообщает пресс-служба ГУ ЧП в Тернопольской области.

    Ребенок. Архивное фото
    RIA News Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк
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    На помощь ребенку прибежала ее мать, которая ножом отбила насильника.

    С двумя проникающими ножевыми ранениями бригада скорой помощи доставила в больницу мужчину 1948 года. У пострадавшего — ранение живота с повреждением внутренних органов и порез ноги.

    По предварительной информации, пенсионер напоил алкоголем соседскую девочку. После этого затащил ее в свою квартиру, раздел и пытался вступить с ней в половые сношения. Детские крики услышали женщины.

    Девочку забрали в реанимацию. Следов изнасилования на ней медики не обнаружили, только синяки на руках в области запястья. Мужчину прооперировали, но в сознание он еще не пришел.

    Напомним, в марте стало известно, что в Мукачево пятеро мужчин изнасиловали 15-летнею девушку.

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