В Одессе спасают девочку, получившую тяжелые ожоги на крыше поезда

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. В Одессе в больницу попала 11-летняя девочка, пострадавшая от удара электрическим током на железнодорожной станции.

Сообщается, что в момент поражения током ребенок находился на крыше товарного поезда.

"Как установили полицейские, повреждения ребенок получил, вскарабкавшись на крышу товарного поезда… По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 272 УКУ", — сказано в сообщении Управления Национальной полиции.

Правоохранители уточняют, что ожоги девочка получила, потому под большим напряжением находятся не только провода над поездами, но и пространство под ними.

В августе 2017 года в регионе произошел похожий случай. Двое юношей из Белгород-Днестровского получили удар электрическим током при попытке залезть на крышу электрички. У пострадавших были диагностированы ожоги 4-й степени.