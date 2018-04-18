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    В Одессе спасают девочку, получившую тяжелые ожоги на крыше поезда

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    В Одессе госпитализирована 11-летняя девочка, которая пострадала, находясь на крыше товарного вагона. Полиция проводит расследование обстоятельств происшествия.
    В Одессе девочка получила ожоги, находясь на крыше поезда

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. В Одессе в больницу попала 11-летняя девочка, пострадавшая от удара электрическим током на железнодорожной станции.

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    Сообщается, что в момент поражения током ребенок находился на крыше товарного поезда.

    "Как установили полицейские, повреждения ребенок получил, вскарабкавшись на крышу товарного поезда… По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 272 УКУ", — сказано в сообщении Управления Национальной полиции.

    Правоохранители уточняют, что ожоги девочка получила, потому под большим напряжением находятся не только провода над поездами, но и пространство под ними.

    В августе 2017 года в регионе произошел похожий случай. Двое юношей из Белгород-Днестровского получили удар электрическим током при попытке залезть на крышу электрички. У пострадавших были диагностированы ожоги 4-й степени.

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