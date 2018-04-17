В Черкасской области "Газель" столкнулась с фурой, перевозившей аммиак

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. На трассе Киев-Одесса возле села Подобная Минковского района Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля DАF и легкового автомобиля "Газель".

"Как выяснилось полицейскими, водитель автомобиля DАF с полуприцепом, который перевозил около 25 кубов аммиачной воды не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Газель», который был припаркован на обочине дороги по направлению движения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля DАF, а также водитель и двое пассажиров автомобиля «Газель» получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в Маньковскую центральную больницу", — сообщает подробности полиция области.

ch.npu.gov.ua На месте ДТП в Черкасской области

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, утром во вторник в Металлургическом районе Кривого Рога столкнулись легковое авто, маршрутка и автобус, который перевозил работников предприятия "Кривой Рог Арселлор Миттал". По последним данным, погибли 10 человек, еще более десятки людей пострадали.