В Харькове мотоцикл взлетел в воздух и приземлился на крышу авто

Пресс-служба Нацполиции

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В ночь на 17 апреля в центре Харькова произошло ДТП с участием спортивного мотоцикла. Как сообщают в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, авария случилась на улице Пушкинской, 65.

Пресс-служба Нацполиции ДТП в Харькове

По данным ведомства, мотоцикл Honda на скорости столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2107. После удара мотоцикл взлетел в воздух и приземлился на крышу легковушки.

В результате происшествия пострадали водитель-мотоциклист и его спутница – они были госпитализированы. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Утром 17 апреля в Кривом Роге автомобиль Mazda врезался в маршрутку, которую отбросило на автобус предприятия "Арселлор Миттал". По последним данным, в результате столкновения трех транспортных средств погибли десять человек, еще более десяти пострадали.