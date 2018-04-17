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    Происшествия

    В Харькове мотоцикл взлетел в воздух и приземлился на крышу авто

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    Как уточняется, мотоцикл Honda на скорости столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2107. После удара мотоцикл взлетел в воздух и приземлился на крышу легковушки.
    ДТП в Харькове
    Пресс-служба Нацполиции

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В ночь на 17 апреля в центре Харькова произошло ДТП с участием спортивного мотоцикла. Как сообщают в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, авария случилась на улице Пушкинской, 65.

    Пресс-служба Нацполиции
    ДТП в Харькове

    По данным ведомства, мотоцикл Honda на скорости столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2107. После удара мотоцикл взлетел в воздух и приземлился на крышу легковушки.

    В результате происшествия пострадали водитель-мотоциклист и его спутница – они были госпитализированы. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

    Утром 17 апреля в Кривом Роге автомобиль Mazda врезался в маршрутку, которую отбросило на автобус предприятия "Арселлор Миттал". По последним данным, в результате столкновения трех транспортных средств погибли десять человек, еще более десяти пострадали.

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