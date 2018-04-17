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    Рекордная партия секонд-хенда изъята на черновицкой таможне

    (обновлено: )19301
    Общий вес контрабандной партии секонд-хенда составил около 900 килограммов. Груз перевозился транспортом одесской компании. Незадекларированными оказались подержанные женские сумки и одежда из натуральной кожи.
    Партия секонд-хэнда, изъятая на таможне в Черновицкой области
    Фото ГФС Украины

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В Черновицкой области сотрудники таможни обнаружили и изъяли незадекларированную масштабную партию одежды, обуви и женских сумок на сумму более 2,6 миллионов гривен, сообщает пресс-служба Черновицкой таможни ГФС.

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    Госпогранслужба
    Молдоване пытались ввезти в Украину партию контрабандных дорогих телефонов

    При досмотре груза, следовавшего из Болгарии в Украину, таможенниками было установлено различие в количестве грузовых мест и наименованиях задекларированного товара, выявлены признаки подделки товаросопроводительных документов. Незадекларированными оказались подержанные женские сумки и одежда из натуральной кожи.

    Общий вес контрабандной партии секонд-хенда составил около 900 килограммов. Груз перевозился транспортом одесской компании.

    Расследуется дело о нарушении норм Таможенного кодекса Украины.

    Ранее пресс-служба управления ГФС в Киевской области сообщила, что в аэропорту "Борисполь" таможенники задержали рекордную партию контрабандных мобильных телефонов Zetex — 7000 аппаратов.

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