Рекордная партия секонд-хенда изъята на черновицкой таможне

Фото ГФС Украины

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В Черновицкой области сотрудники таможни обнаружили и изъяли незадекларированную масштабную партию одежды, обуви и женских сумок на сумму более 2,6 миллионов гривен, сообщает пресс-служба Черновицкой таможни ГФС.

При досмотре груза, следовавшего из Болгарии в Украину, таможенниками было установлено различие в количестве грузовых мест и наименованиях задекларированного товара, выявлены признаки подделки товаросопроводительных документов. Незадекларированными оказались подержанные женские сумки и одежда из натуральной кожи.

Общий вес контрабандной партии секонд-хенда составил около 900 килограммов. Груз перевозился транспортом одесской компании.

Расследуется дело о нарушении норм Таможенного кодекса Украины.

Ранее пресс-служба управления ГФС в Киевской области сообщила, что в аэропорту "Борисполь" таможенники задержали рекордную партию контрабандных мобильных телефонов Zetex — 7000 аппаратов.