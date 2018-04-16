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    На территории бывшей воинской части в Берегово погибла девушка

    (обновлено: )18701
    Мэр города Берегово Золтан Бабяк сообщил, что студентка Береговского медицинского колледжа в результате полученных травм от падения с высоты умерла в больнице.
    Медколедж в Берегово
    mukachevo.net

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В городе Берегово Закарпатской области на территории бывшей воинской части погибла девушка.

    Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Золтан Бабяк.

    "Сегодня произошел несчастный случай: студентка Береговского медицинского колледжа в результате полученных травм от падения с высоты умерла в больнице. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства этого трагического случая, ведется следствие", — написал Бабяк.

    Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Александра Архипенко в одной из квартир девушка пыталась покончить с собой, но ее удалось спасти.

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