На территории бывшей воинской части в Берегово погибла девушка

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В городе Берегово Закарпатской области на территории бывшей воинской части погибла девушка.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Золтан Бабяк.

"Сегодня произошел несчастный случай: студентка Береговского медицинского колледжа в результате полученных травм от падения с высоты умерла в больнице. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства этого трагического случая, ведется следствие", — написал Бабяк.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Александра Архипенко в одной из квартир девушка пыталась покончить с собой, но ее удалось спасти.