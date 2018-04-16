В Черновицкой области мать утопила в реке младенца

Пресс-служба Нацполиции

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. На Буковине местные жители достали из реки Теплица мертвого младенца. Тело новорожденного мальчика находилось в полиэтиленовом пакете. В полиции начали поиски роженицы.

"О страшной находке на территории города Вашковцов Вижницкого района в полицию сообщили сегодня утром. По результатам осмотра тела ребенка, видимых телесных повреждений не обнаружено", – сообщают в полиции Черновицкой области.

По данному факту следователи открыли уголовное производство (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Для установления причин смерти тело младенца направлено на судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время проводится досудебное расследование.

В начале апреля в Винницкой области мать задушила младенца и выбросила на помойку.