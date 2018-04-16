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    В Черновицкой области мать утопила в реке младенца

    (обновлено: )39
    О страшной находке на территории города Вашковцов Вижницкого района в полицию сообщили сегодня утром. По результатам осмотра тела ребенка, видимых телесных повреждений не обнаружено.
    В Черновицкой области мать утопила в реке младенца
    Пресс-служба Нацполиции

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. На Буковине местные жители достали из реки Теплица  мертвого младенца.  Тело новорожденного мальчика  находилось в полиэтиленовом пакете. В полиции начали поиски роженицы.

    "О страшной находке на территории города Вашковцов Вижницкого района в полицию сообщили сегодня утром. По результатам осмотра тела ребенка, видимых телесных повреждений не обнаружено", – сообщают в полиции Черновицкой области.

    По данному факту следователи открыли уголовное производство (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Для установления причин смерти тело младенца направлено на судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время проводится досудебное расследование.

    В начале апреля в Винницкой области мать задушила младенца и выбросила на помойку.

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