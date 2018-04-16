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    Происшествия

    Полиция сообщила подробности ночного взрыва гранаты в Киеве

    (обновлено: )12920
    В результате взрыва граната пострадал сам злоумышленник, 34-летний житель Черниговской области, и 21-летний житель Броваров - их с осколочными ранениями доставили в больницу.
    На месте взрыва гранаты в Киеве
    ГУНП в Киеве

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В Киеве во время конфликта между отдыхающими в парке взорвалась граната Ф-1, в результате взрыва пострадали два человека, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

    "На линию 102 поступил вызов о том, что в парке Киото в Деснянском районе прогремел взрыв. Предварительно установлено, что в парке отдыхала компания молодых людей. Между ними и прохожим возник конфликт, в результате чего один из них бросил под ноги предмет, похожий на гранату. От взрыва граната пострадал сам злоумышленник, 34-летний житель Черниговской области, и 21-летний житель Броваров — их с осколочными ранениями доставили в больницу", — говорится в сообщении.

    ГУНП в Киеве
    На месте взрыва гранаты в Киеве

    Взрывотехники на месте происшествия изъяли фрагменты гранаты Ф-1. Группа молодых людей сразу разбежалась.

    Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

    Ранее сообщалось, что атошник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе драки бросил гранату в парке Киото возле метро "Лесная" в Киеве.

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