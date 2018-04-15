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    Два сотрудника СБУ почти одновременно покончили с собой - журналист

    (обновлено: )34211
    В сообщении журналиста Станислава Речинского говорится, что Олег Вовчок совершил самоубийство в селе Михайловская Рубежевка под Киевом. О суициде Сергея Ткаченко сообщила его гражданская жена.
    Служба безопасности Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Двое сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) практически одновременно совершили самоубийство, сообщает журналист Станислав Речинский.

    Глава Николаевской область Алексей Савченко
    Facebook Алексей Савченко
    Ушел, но не совсем. Губернатор Савченко самоустранился из-за дела Волошина

    Он написал на своей странице в Facebook, что в 22.46 от дежурного по ЧП Киево-Святошинского района Киевской области поступило сообщение о самоубийстве полковника Олега Вовчка (дата рождения — 8 апреля 1978). Уточняется, что последняя его должность в СБУ — заместитель начальника киевского главка, уволился в 2017 году. На месте обнаружен пистолет Зауэр. Инцидент произошел в селе Михайловская Рубежовка, сообщил сын его гражданской жены.

    Журналист также написал, что в Киеве в 14:15 от жены сотрудника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Ткаченко, 1985 года рождения, поступило сообщение, что ее муж покончил с собой. Найден пистолет Макарова, на месте работает реанимационная бригада и работники полиции.

    Станислав Речинский/Facebook, 15 апреля 2018

    В марте покончил с собой и.о. руководителя Николаевского аэропорта Владислав Волошин

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    Ранее Национальная полиция заявила об отсутствии оснований считать, что он наложил на себя руки под давлением. К этим выводам в полиции пришли в результате досудебного следствия. 

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