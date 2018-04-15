Два сотрудника СБУ почти одновременно покончили с собой - журналист

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Двое сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) практически одновременно совершили самоубийство, сообщает журналист Станислав Речинский.

Он написал на своей странице в Facebook, что в 22.46 от дежурного по ЧП Киево-Святошинского района Киевской области поступило сообщение о самоубийстве полковника Олега Вовчка (дата рождения — 8 апреля 1978). Уточняется, что последняя его должность в СБУ — заместитель начальника киевского главка, уволился в 2017 году. На месте обнаружен пистолет Зауэр. Инцидент произошел в селе Михайловская Рубежовка, сообщил сын его гражданской жены.

Журналист также написал, что в Киеве в 14:15 от жены сотрудника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Ткаченко, 1985 года рождения, поступило сообщение, что ее муж покончил с собой. Найден пистолет Макарова, на месте работает реанимационная бригада и работники полиции.

Станислав Речинский/Facebook, 15 апреля 2018

В марте покончил с собой и.о. руководителя Николаевского аэропорта Владислав Волошин.

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Ранее Национальная полиция заявила об отсутствии оснований считать, что он наложил на себя руки под давлением. К этим выводам в полиции пришли в результате досудебного следствия.