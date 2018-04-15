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    В Кропивницком в реке найден мертвый спецназовец, воевавший в Донбассе

    (обновлено: )14010
    На территории Кропивницкого из реки Ингул достали тело военнослужащего, который пропал более 10 дней назад. Обстоятельства его смерти выясняют правоохранительные органы.
    Спецназовец Денис Кравченко, тело которого было найдено в реке в Кропивницком
    Фото facebook.com/oksana.chervonaya

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В реке Ингул на территории Кропивницкого спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Уже установлено, что тело принадлежит военнослужащему Денису Кравченко, которого разыскивали более 10 дней.

    Работа спецназа. Архивное фото
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
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    Госслужба ЧС Украины сообщила, что труп был найден в реке в районе проспекта Винниченко. Погибший — житель Кропивницкого 1990 года рождения.

    Местный волонтер Оксана Червоная уточнила, что обнаружен именно Кравченко, ранее воевавший в Донбассе.

    "С 4 апреля Дениса Кравченко, спецназовца с третьего полка спецназначения, искали. Собратья, полиция. Обследовали сотни подвалов, чердаков, теплосетей и лесополос. Надежды больше нет. Сегодня тело Дениса было найдено в Ингуле", — говорится в сообщении Червоной в Facebook.

    Фото facebook.com/oksana.chervonaya
    Спецназовец Денис Кравченко, тело которого было найдено в реке в Кропивницком

    Обстоятельства смерти Кравченко выясняются правоохранителями.

    Ранее в Донбассе был найден мертвым пропавший 29 марта украинский военнослужащий.

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