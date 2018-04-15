В Кропивницком в реке найден мертвый спецназовец, воевавший в Донбассе

Фото facebook.com/oksana.chervonaya

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В реке Ингул на территории Кропивницкого спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Уже установлено, что тело принадлежит военнослужащему Денису Кравченко, которого разыскивали более 10 дней.

Госслужба ЧС Украины сообщила, что труп был найден в реке в районе проспекта Винниченко. Погибший — житель Кропивницкого 1990 года рождения.

Местный волонтер Оксана Червоная уточнила, что обнаружен именно Кравченко, ранее воевавший в Донбассе.

"С 4 апреля Дениса Кравченко, спецназовца с третьего полка спецназначения, искали. Собратья, полиция. Обследовали сотни подвалов, чердаков, теплосетей и лесополос. Надежды больше нет. Сегодня тело Дениса было найдено в Ингуле", — говорится в сообщении Червоной в Facebook.

Фото facebook.com/oksana.chervonaya Спецназовец Денис Кравченко, тело которого было найдено в реке в Кропивницком

Обстоятельства смерти Кравченко выясняются правоохранителями.

Ранее в Донбассе был найден мертвым пропавший 29 марта украинский военнослужащий.