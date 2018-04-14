В Ивано-Франковске у детского сада открыли стрельбу

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковске местный житель открыл хаотичную стрельбу из пистолета на улице неподалеку от детского сада, сообщает патрульная полиция Украины на странице в Facebook.

"Днем 13 апреля на спецлинию 102 позвонила женщина и рассказала, что во время прогулки с ребенком на улице Бельведерской увидела, как неизвестный хаотично стреляет из пистолета. Это произошло возле детской площадки, а рядом — детский сад. Заявительница предоставила инспекторам приметы мужчины", — говорится в сообщении.

Прибывшие несколько экипажей патрульных неподалеку от места происшествия задержали 30-летнего местного жителя с явными признаками алкогольного опьянения.

Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у мужчины предмет, похожий на пистолет. Впоследствии очевидцы подтвердили, что именно этот человек осуществлял выстрелы. Патрульные задержали его.

В отношении задержанного составлены админматериалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях.

Напомним, В Мукачево в четверг вечером на линию "102" поступило сообщение от посетителей ресторана о том, что неизвестные лица зашли в помещение заведения и устроили ссору с посетителями. Также заявитель сообщил, что молодые люди имели при себе пистолет и нож.