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    В Ивано-Франковске у детского сада открыли стрельбу

    (обновлено: )36
    По словам женщины, позвонившей в полицию, во время прогулки с ребенком на улице Бельведерской она увидела, как неизвестный хаотично стреляет из пистолета.
    Пистолет. Архивное фото
    Новости-N

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковске местный житель открыл хаотичную стрельбу из пистолета на улице неподалеку от детского сада, сообщает патрульная полиция Украины на странице в Facebook.

    Стрельба в штаб-квартире YouTube
    Канал euronews на Youtube
    Стрельба в штаб-квартире YouTube. Появилось видео с места ЧП

    "Днем 13 апреля на спецлинию 102 позвонила женщина и рассказала, что во время прогулки с ребенком на улице Бельведерской увидела, как неизвестный хаотично стреляет из пистолета. Это произошло возле детской площадки, а рядом — детский сад. Заявительница предоставила инспекторам приметы мужчины", — говорится в сообщении.

    Прибывшие несколько экипажей патрульных неподалеку от места происшествия задержали 30-летнего местного жителя с явными признаками алкогольного опьянения.

    Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у мужчины предмет, похожий на пистолет. Впоследствии очевидцы подтвердили, что именно этот человек осуществлял выстрелы. Патрульные задержали его.

    В отношении задержанного составлены админматериалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях.

    Напомним, В Мукачево в четверг вечером на линию "102" поступило сообщение от посетителей ресторана о том, что неизвестные лица зашли в помещение заведения и устроили ссору с посетителями. Также заявитель сообщил, что молодые люди имели при себе пистолет и нож.

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