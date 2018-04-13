Киевлянин отправил в Гонконг 24 килограмма денег

Фото ГФС Украины

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Житель Киева пытался отправить почтой посылку, в которой были 24 килограмм денег общей суммой в 36 тысяч гривен, сообщает Государственная фискальная служба. RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк Ограничения на посылки из-за границы: как это работает?

Посылка направлялась в Гонконг, однако была изъята сотрудниками Киевской городской таможни ГФСУ.

"По документам, указанное отправление должно было содержать полиграфические печатные изделия весом более 24 кг. По факту, во время таможенного досмотра таможенники обнаружили валюту Украины в купюрах номиналом 1 гривна, всего 36 000 банкнот. Все деньги находились в банковских пачках по 100 купюр", — говорится в сообщении.

На нарушителя законодательства составлен протокола о нарушении таможенных правил.

ГФС напоминает, что Всемирной почтовой конвенцией запрещено пересылки в международных почтовых отправлениях денежных средств без объявленной ценности, украинское законодательство так же позволяет пересылать физическим лицам наличные за пределы Украины в международных почтовых отправлениях только с объявленной ценностью, но в сумме, не превышающей в эквиваленте 300 евро.

Ранее пресс-служба управления ГФС в Киевской области сообщила, что в аэропорту "Борисполь" таможенники задержали рекордную партию контрабандных мобильных телефонов Zetex — 7000 аппаратов.