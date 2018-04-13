наверх
13.04.201816:39
Курсы валют НБУ
  • USD25.99+ 0.06
  • EUR32.02- 0.08
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В ресторане Мукачево произошла стрельба

    (обновлено: )72
    Как сообщается, несколько парней пришли в заведение, где произошел конфликт с их участием, в ходе которого молодые люди нанесли телесные увечья двум посетителям ресторана с применением ножа и травматического пистолета.
    На Закарпатье ссора у ресторана закончилась стрельбой
    Пресс-служба Нацполиции

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В Мукачево в четверг вечером на линию "102" поступило сообщение от посетителей ресторана о том, что неизвестные лица зашли в помещение заведения и устроили ссору с посетителями. Также заявитель сообщил, что молодые люди имели при себе пистолет и нож.

    Читайте также: Перешли на "темную" сторону. Криминалом занялись настоящие профессионалы

    На место происшествия по вызову прибыли полицейские следственно-оперативной группы отдела, которые установили, что между двумя посетителями развлекательного заведения и тремя неизвестными лицами на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошла ссора. В результате конфликта, молодые ребята нанесли двум посетителям телесные повреждения с применением пистолета с резиновыми пулями и ножа. После драки причастные к преступлению парни убежали.

    Пресс-служба Нацполиции
    На Закарпатье ссора у ресторана закончилась стрельбой

    В ходе расследования правоохранители уголовной полиции Мукачево установили лиц, которые обоснованно подозреваются в хулиганстве. Ими оказались двое жителей Мукачево 18 и 20 лет и 24-летний житель районного центра. Травматический пистолет и раскладной нож, которым были вызваны непроникающие телесные повреждения, следователи изъяли.

    По данному факту в полиции начали уголовное производство по ч.4 ст.296 УК, то есть хулиганство с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. По делу ведется расследование.

    Ранее в Киеве устроили стрельбу по окнам жилых домов. Позже полиция задержала вероятных злоумышленников — мужчину и женщину.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"
    Гранатометный обстрел в центре Киева
    Николай Капитоненко
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Национальный банк Украины
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство