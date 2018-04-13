В ресторане Мукачево произошла стрельба

Пресс-служба Нацполиции

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В Мукачево в четверг вечером на линию "102" поступило сообщение от посетителей ресторана о том, что неизвестные лица зашли в помещение заведения и устроили ссору с посетителями. Также заявитель сообщил, что молодые люди имели при себе пистолет и нож.

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На место происшествия по вызову прибыли полицейские следственно-оперативной группы отдела, которые установили, что между двумя посетителями развлекательного заведения и тремя неизвестными лицами на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошла ссора. В результате конфликта, молодые ребята нанесли двум посетителям телесные повреждения с применением пистолета с резиновыми пулями и ножа. После драки причастные к преступлению парни убежали.

Пресс-служба Нацполиции На Закарпатье ссора у ресторана закончилась стрельбой

В ходе расследования правоохранители уголовной полиции Мукачево установили лиц, которые обоснованно подозреваются в хулиганстве. Ими оказались двое жителей Мукачево 18 и 20 лет и 24-летний житель районного центра. Травматический пистолет и раскладной нож, которым были вызваны непроникающие телесные повреждения, следователи изъяли.

По данному факту в полиции начали уголовное производство по ч.4 ст.296 УК, то есть хулиганство с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. По делу ведется расследование.

Ранее в Киеве устроили стрельбу по окнам жилых домов. Позже полиция задержала вероятных злоумышленников — мужчину и женщину.