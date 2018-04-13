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    "Киевгорстрой" назвал причину обстрела своего офиса из гранатомета

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    Гранатометный обстрел в центре Киева (5)

    (обновлено: )123622
    Компания "Киевгорстрой" заявила, что обстрел отдела продаж из гранатомета является попыткой "нарушить работу Холдинга, превратив его в заурядную строительную организацию".
    Последствия обстрела здания Киевгорстроя
    @HromadskeUA

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Один из крупнейших застройщиков Украины "Киевгорстрой" считает обстрел своего офиса из гранатомета "проявлением нечестной конкурентной борьбы", говорится в заявлении компании.

    Последствия обстрела здания Киевгорстроя
    Информатор
    Последствия гранатометного обстрела в центре Киева

    В ночь на пятницу офис отдела продаж "Киевгорстроя" в центре столицы Украины был обстрелян из ручного противотанкового гранатомета. Следственная группа полиция проводит расследование по этому инциденту.

    "Киевгорстрой" расценивает данный инцидент как проявление нечестной конкурентной борьбы. На сегодняшний день Холдинговая компания является лидером строительной отрасли Украины, который ежегодно выплачивает миллионные налоги в бюджет города и стабильно — дивиденды акционерам. Попытки дестабилизировать "Киевгорстрой" напрямую связаны с желанием нарушить работу Холдинга, превратив его в заурядную строительную организацию.  Правление компании уверяет, что сделает все возможное, дабы стабильность и развитие старейшего украинского застройщика не пострадали. Сейчас Холдинговая компания обратилась к уполномоченным компетентным органам с просьбой дать объективную правовую оценку произошедшего", — говорится в заявлении.

    Напомним, в ночь на 8 марта в Киеве на улице Владимирской загорелся ресторан "Лео". Прибывшая полиция установила, что по заведению был произведен выстрел из гранатомета.

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