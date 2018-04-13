Чиновник в Черкасской области покончил с собой за окном рабочего кабинета

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КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В городе Звенигородка Черкасской области местный чиновник Вячеслав Власенко покончил с собой за окном собственного кабинета, передает ТСН.

Труп рано утром обнаружил сторож. Погибший, которому через неделю исполнилось бы 38 лет, оставил родным и коллегам прощальное письмо, в котором обвинил их в своей смерти.

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Знакомые мужчины рассказали, что он всегда был спокойным человеком, но в последнее время был слишком замкнутым в себе. Тем не менее на работе не замечали ничего подозрительного, говорят, что для коллектива это шок. Власенко возглавлял отдел доходов райадминистрации, проработал здесь 18 лет.

Старший брат погибшего рассказал, что тот не слишком охотно общался с родственниками. На праздники выключал телефон. Родственники даже не знают, где он жил.

"Последние три дня жизни Власенко провел в местном отеле. На рабочем столе оставил 4 000 гривен наличными и карточку с пин-кодом. Сколько там денег, старший брат говорит, что еще не смотрел, но планирует потратить на памятник покойному", — говорится в сюжете.

Тем временем полиция выясняет, был ли факт доведения до самоубийства.

Ранее сообщалось, что в одной из киевских больниц пенсионер покончил с собой.