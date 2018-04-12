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    Полиция поймала убийцу, который сбежал из Житомирской колонии

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    В полиции Житомирской области сообщили, что из колонии сбежал осужден по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство), ч. 2 ст. 185 (кража) УК Украины к 13 годам лишения свободы.
    Тюрьма. Архивное фото
    RIA News Иван Руднев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Оперативники Управления уголовного розыска полиции и Управления пенитенциарной службы в Житомирской области поймали в Ружинском районе заключенного исправительной колонии, которой сбежал из исправительного учреждения в среду.

    Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава отдела коммуникаций областного управления Нацполиции Алла Ващенко.

    "Только что в Ружинском районе оперативники Управления уголовного розыска ГУНП и Управления пенитенциарной службы в области задержали беглеца из колонии. Отдельная благодарность активным жителям Житомирщины, которые откликнулись на информацию полиции о розыске опасного преступника и помогали в этом. Именно ваши сведения сыграли важную роль", — сообщила Ващенко.

    Накануне полиция сообщала, что из исправительного учреждения Житомирской области сбежал опасный преступник. Мужчина в 2009 году был осужден по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство), ч. 2 ст. 185 (кража) УК Украины к 13 годам лишения свободы.

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