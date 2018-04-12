В Волновахе двое мужчин угнали "скорую"

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Полиция Волновахи задержала угонщиков автомобиля скорой помощи.

"В дежурную часть Волновахского отдела полиции поступило сообщение от 60-летнего мужчины, который рассказал, что по улице Гагарина возле одного из отделений банка неизвестные похитили его служебный автомобиль скорой помощи марки «УАЗ». Все наряды полиции немедленно были ориентированы на поиск транспортного средства. С помощью разумных камер правоохранители установили направление движения преступников. Они, сняв номерные знаки, поехали в объезд блокпостов и через соседние села выехали на трассу Славянск — Донецк — Мариуполь", — сообщает подробности полиция.

Вблизи Касьяновки правоохранители заметили подозрительный автомобиль и начали преследование. Правонарушители не хотели останавливаться.

"Местные жители 31 и 23 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без документов объяснили, что планировали развлечься в Мариуполе, но добраться до города было ничем, потому воспользовались случаем", — уточняет полиция.

Сейчас открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники дают показания в отделе полиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве четыре иностранца несколько раз ударили ножом мужчину, после чего скрылись на его иномарке.