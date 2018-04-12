Сбежавшие от родителей девочки нашлись в 70 км от Киева

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КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В четверг полиция обнаружила на трассе в Киевской области двух несовершеннолетних девушек Варвару Дмитриеву и Диану Краминскую, об исчезновении которых родители заявили три дня назад.

Утром 12 апреля очевидцы сообщили родителям подростков, что Варвару и Диану видели в селе в 40 км от Киева. Девочки сели в неизвестное авто и уехали в неизвестном направлении.

kyiv.npu.gov.ua Пропавшая Диана Краминская

После этого в ходе поисков полиция нашли беглянок на трассе Киев — Харьков в районе села Борщев (70 километров от столицы Украины).

kyiv.npu.gov.ua Пропавшая Варвара Дмитриева

Напомним, что 12-летние Варвара и Диана сбежали из своего лицея 10 апреля. Они выключили мобильные телефоны и не ночевали дома.

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Как выяснилось впоследствии, девушки давно планировали свой побег. В дневнике Варвары ее мама обнаружила план, который разрабатывался на протяжении нескольких месяцев. Подруги собирались преодолеть пешком и на попутках несколько сотен километров и добраться до Днепропетровской области, где они должны были встретиться с еще одной девушкой, с которой переписывались по электронной почте.