В Киевской области мужчина зарезал экс-коллегу жены

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В Броварах мужчина убил друга гражданской жены. Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, несколько часов понадобилось оперативникам Броварского отдела полиции, чтобы установить, разыскать и задержать подозреваемого в жестоком убийстве 43-летнего броварчанина, бездыханное тело которого нашли медики посреди одного из частных домовладений.

Тело погибшего обнаружили врачи, которые оперативно прибыли на вызов, где якобы местный житель напоролся на металлическую палку и истекает кровью. Пострадавший был уже мертв, на его теле были многочисленные колото-резаные раны.

Оперативники установили, что накануне погибший пришел в гости к своей 32-летней бывшей коллеге по работе. В это время к девушке приехал ее неоднократно судимый гражданский муж из Черкасской области. Из-за ревности между мужчинами возникла словесная перепалка, которая закончилась трагически – спутник девушки напал на гостя с ножом. Чтобы замести следы преступления, он вызвал скорую помощь, введя медиков в заблуждение. Затем мужчина собрал вещи и вместе с женой уехал в столицу распивать спиртное. Там их и задержали полицейские.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Продолжается комплекс следственных действий. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее СМИ сообщали, что во время потасовки возле общежития в Одессе мужчина неславянской внешности ударил студента ножом в грудь. От полученных ранений пострадавший умер на месте.