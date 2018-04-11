В Одессе женщину посадили на цепь

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Патрульные спасли женщину, которую приковали цепью за шею к стене в частном доме в Одессе, сообщили в областной патрульной полиции.

Согласно сообщению, правоохранители получили информацию, что в Малиновском районе города из частного дома слышны крики женщины о помощи.

Патрульные через окно проникли в помещение и вместе со спасателями и освободили 27-летнюю заложницу, ее передали медикам. Идет следствие.

Ранее сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры пресекли в Одессе контрабанду психотропных веществ, которую организовал гражданин одной из ближневосточных стран, он задержан.