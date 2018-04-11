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    Происшествия

    Во Львове мужчина в камуфляже обстрелял киоск из "шмайсера"

    (обновлено: )12210
    Житель Львова в ночь на среду выстрелил в торговый павильон на проспекте Черновола. Молодой человек отказался объяснять причины своего поступка.
    Пистолет, из которого стреляли ночью во Львове, 11 апреля 2018
    ГУ НП во Львовской области/Facebook

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Патрульные задержали подозреваемого в ночной стрельбе на проспекте Черновола во Львове, сообщает пресс-служба областной полиции.

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    Согласно сообщению, в ночь на среду позвонил мужчина и сообщил о звуках выстрелов.

    Проверяя территорию, инспекторы обнаружили на улице Варшавской лицо, подпадавшее под описание. На требование остановиться молодой человек не реагировал и начал убегать. Когда его задержали, у него обнаружили предмет, похожий на пистолет и патроны.

    "Впоследствии патрульные узнали, что мужчина в камуфляжной форме выстрелил в торговый павильон на проспекте Черновола. Личность установили в базе данных, им оказался 19-летний житель Львова. Следователи, прибывшие на место происшествия изъяли пистолет с надписью Schmeisser и передали на его на экспертизу", — говорится в сообщении.

    Парень отказался объяснять причины своего поступка. 

    ГУ НП во Львовской области/Facebook
    Последствия стрельбы во Львове

    Ранее около 800 человек эвакуировали из трех бизнес-центров во Львове после сообщения о минировании, сотрудники правоохранительных органов после проверки не нашли взрывоопасных предметов.

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