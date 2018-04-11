Во Львове мужчина в камуфляже обстрелял киоск из "шмайсера"

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Патрульные задержали подозреваемого в ночной стрельбе на проспекте Черновола во Львове, сообщает пресс-служба областной полиции.

Согласно сообщению, в ночь на среду позвонил мужчина и сообщил о звуках выстрелов.

Проверяя территорию, инспекторы обнаружили на улице Варшавской лицо, подпадавшее под описание. На требование остановиться молодой человек не реагировал и начал убегать. Когда его задержали, у него обнаружили предмет, похожий на пистолет и патроны.

"Впоследствии патрульные узнали, что мужчина в камуфляжной форме выстрелил в торговый павильон на проспекте Черновола. Личность установили в базе данных, им оказался 19-летний житель Львова. Следователи, прибывшие на место происшествия изъяли пистолет с надписью Schmeisser и передали на его на экспертизу", — говорится в сообщении.

Парень отказался объяснять причины своего поступка.

ГУ НП во Львовской области/Facebook Последствия стрельбы во Львове

Ранее около 800 человек эвакуировали из трех бизнес-центров во Львове после сообщения о минировании, сотрудники правоохранительных органов после проверки не нашли взрывоопасных предметов.