Киевский таксист протаранил забор частного дома, ранена пассажирка

Фото facebook.com/KyivOperativ/

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. В Киевской области в селе Романовка утром в среду произошла авария, в результате которой автомобиль такси врезался в забор частного дома.

При столкновении машина пробила забор, а также получила значительные повреждения.

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"По предварительной информации, водитель такси на Chevrolet, одной из киевских служб такси, не справился с управлением и влетел во двор частного дома. Без пострадавших не обошлось — была госпитализирована женщина-пассажир", — сообщает "Киев оперативный" со ссылкой на очевидца.

Фото facebook.com/KyivOperativ/ Киевский таксист протаранил забор частного дома в селе Романовка

На место происшествия были вызваны правоохранители и медики, которая оказали первую помощь пострадавшей.

Напомним, в феврале на Кольцевой дороге в Киеве такси насмерть сбило молодого мужчину, который пытался пересечь 8 полос оживленной дороги.