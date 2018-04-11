наверх
11.04.201812:22
Курсы валют НБУ
  • USD25.98- 0.05
  • EUR32.11+ 0.27
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Киевский таксист протаранил забор частного дома, ранена пассажирка

    (обновлено: )14001
    Таксист не справился с управлением и ранним утром 11 апреля снес забор частного дома в селе Романовка Киевской области. Пострадала пассажирка авто.
    Киевский таксист протаранил забор частного дома в селе Романовка
    Фото facebook.com/KyivOperativ/

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. В Киевской области в селе Романовка утром в среду произошла авария, в результате которой автомобиль такси врезался в забор частного дома.

    При столкновении машина пробила забор, а также получила значительные повреждения.

    Смотрите также: На видео попал момент аварии в Киеве с участием такси

    "По предварительной информации, водитель такси на Chevrolet, одной из киевских служб такси, не справился с управлением и влетел во двор частного дома. Без пострадавших не обошлось — была госпитализирована женщина-пассажир", — сообщает "Киев оперативный" со ссылкой на очевидца.

    Фото facebook.com/KyivOperativ/
    Киевский таксист протаранил забор частного дома в селе Романовка

    На место происшествия были вызваны правоохранители и медики, которая оказали первую помощь пострадавшей.

    Напомним, в феврале на Кольцевой дороге в Киеве такси насмерть сбило молодого мужчину, который пытался пересечь 8 полос оживленной дороги.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг Сирии
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Денежные купюры и монеты России и Европейского Союза
    Санкции США против РФ: новая партия
    Брифинг Порошенко и Меркель в Берлине
    Порошенко в гостях у Меркель
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть, как лекарство