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    В Луганской области пропали четыре человека

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    Донбасс: "пасхальное" перемирие (420)

    (обновлено: )9302
    Как стало известно, в понедельник поступило сообщение об исчезновении четырех гражданских лиц, жителей населенного пункта Песчаное, Станично-Лутугинского района Луганской области.
    Национальная полиция Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В Луганской области пропали четверо местных жителей.

    Телефон
    REUTERS Albert Gea
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    По данным пресс-центра АТО, они выехали на автомобиле и не вернулись: "Вчера в Оперативной группы Национальной полиции при штабе АТО поступило сообщение об исчезновении четырех гражданских лиц, жителей населенного пункта Песчаное, Станично-Лутугинского района Луганской области, которые выехали раньше на автомобиле Нива Шевроле в неизвестном направлении и до сих пор не вернулись".

    В штабе отметили, что в настоящее время представители Национальной полиции Украины проводят неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения этих лиц.

    Напомним, в конце марта в зоне проведения АТО в Донбассе пропал украинских военный.

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