В Луганской области пропали четыре человека

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В Луганской области пропали четверо местных жителей.

По данным пресс-центра АТО, они выехали на автомобиле и не вернулись: "Вчера в Оперативной группы Национальной полиции при штабе АТО поступило сообщение об исчезновении четырех гражданских лиц, жителей населенного пункта Песчаное, Станично-Лутугинского района Луганской области, которые выехали раньше на автомобиле Нива Шевроле в неизвестном направлении и до сих пор не вернулись".

В штабе отметили, что в настоящее время представители Национальной полиции Украины проводят неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения этих лиц.

Напомним, в конце марта в зоне проведения АТО в Донбассе пропал украинских военный.