В центре Харькова произошла перестрелка. Есть раненые

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. На перекрестке улиц Пушкинской и Чайковского в Харькове произошла перестрелка, сообщает местное издание "Дозор". Как уточняется, инцидент произошел во вторник, около четырех часов дня, у стрелявших были оружие и кастеты.

dozor.kharkov.ua Перестрелка в Харькове

Очевидцы рассказали о группе из 20-30 молодых парней в спортивных костюмах, которые забежали в один из офисов на улице Чайковского.

Слышали хлопки и крики, после которых они скрылись в направлении станции метро "Архитектора Бекетова".

По предварительной информации, ранены два человека.

Скорая госпитализировала пострадавших в больницу скорой и неотложной помощи.

Ранее в центре Одессы на улице Дерибасовской конфликт между двумя мужчинами перерос в перестрелку.