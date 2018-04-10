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    Происшествия

    В центре Харькова произошла перестрелка. Есть раненые

    (обновлено: )19611
    Как отмечается, инцидент произошел около 16:00 вторника. Очевидцы рассказали о группе из 20-30 молодых парней в спортивных костюмах, которые забежали в один из офисов.
    Перестрелка в Харькове
    dozor.kharkov.ua

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. На перекрестке улиц Пушкинской и Чайковского в Харькове произошла перестрелка, сообщает местное издание "Дозор". Как уточняется, инцидент произошел во вторник, около четырех часов дня, у стрелявших были оружие и кастеты.

    dozor.kharkov.ua
    Перестрелка в Харькове

    Очевидцы рассказали о группе из 20-30 молодых парней в спортивных костюмах, которые забежали в один из офисов на улице Чайковского.

    Слышали хлопки и крики, после которых они скрылись в направлении станции метро "Архитектора Бекетова".

    По предварительной информации, ранены два человека.

    Скорая госпитализировала пострадавших в больницу скорой и неотложной помощи.

    Ранее в центре Одессы на улице Дерибасовской конфликт между двумя мужчинами перерос в перестрелку.

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