Вблизи Мариуполя депутат посадил на цепь работника

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КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В селе Покровское вблизи Мариуполя депутат сельсовета избил и связал цепью своего наемного работника. В данный момент он находится на допросе в полиции. Об этом "0629" рассказали жители поселка.

Пресс-служба полиции подтвердила факт незаконного лишения свободы жителя села Покровское. Полиция проводит расследование.

За помощью в Мангушское отделения полиции обратился 28-летний житель, который услышал крики о помощи. Голос неизвестного звучал из гаража.

На место были направлены полицейские уголовного розыска.

Открыв дверь помещения, полицейские увидели 32-летнего мужчину, у которого руки и ноги были связаны цепью и заклеен рот. Связанный человек был сильно пьян.

Выяснилось, что потерпевший жил и работал у нападавшего, а также злоупотреблял алкоголем. В тот день он ходил по поселку пьяный, агрессивно себя вел и приставал к гражданам. Жители знали, у кого работает дебошир, и попросили его успокоить.

"Мужчина связал своего знакомого и закрыл в гараже, объяснив, что не было другого выбора", — сообщают полицейские.

Сейчас правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

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