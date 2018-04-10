В Ивано-Франковской области восемь человек отравились угарным газом

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Вечером 9 апреля в Ивано-Франковской области с отравлением неизвестным веществом, предварительно угарным газом, госпитализировали восемь человек. Об этом сообщает "Галка".

Пострадавшие были доставлены в реанимационное отделение Галицкой райбольницы. Все они проживают в городе Галич в двухэтажном восьмиквартирном жилом доме по улице Новгородской.

Среди госпитализированных — четверо детей в возрасте от одного до 13 лет и четверо взрослых. Состояние пострадавших средней тяжести.

Точная причина отравления указанных лиц устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске 30 декабря в результате отравления угарным газом погибла целая семья – 2 взрослых и 4 детей. Самому младшему не исполнилось и года.